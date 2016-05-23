Україна і США уклали угоду про взаємну допомогу митних адміністрацій, що передбачає співпрацю між Державною фіскальною службою України і Митною та прикордонною службою США у припиненні протиправних дій, які завдають шкоди економічним інтересам обох країн.

Як передає кореспондент УНІАН, документ в Києві підписали голова ДФС Роман Насіров і спеціальний уповноважений з питань захисту митниці та кордону США Гіл Керліковське.

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«За 25 років нашої незалежності структурні зміни в нашій системі митних органів не відбувалися, вся система уражена корупцією. Ми цілком віддані наведенню порядку на українській митниці і розраховуємо на вашу підтримку і допомогу», - сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, який був присутній на церемонії підписання документа.

У свою чергу, Керліковське підкреслив, що угода є базою для подальшого розвитку торговельного і економічного співробітництва України і США.

«Ця угода створює необхідну правову базу щодо обміну інформацією для того, щоб допомагати нашим країнам в ухваленні законів, які стосуються виконання митних правил. Ця угода дає нам можливість обмінюватися кращим досвідом у цій сфері і поглиблювати наші двосторонні відносини», - зазначив спеціальний уповноважений.

При цьому голова ДФС Роман Насіров на брифінгу після підписання угоди підкреслив, що документ відкриває нову сторінку у співпраці України і США в митній сфері, оскільки раніше взаємодія регламентувалося угодою, укладеною ще за часів СРСР.

«Ви можете собі уявити - ми досі співпрацювали з митними органами Сполучених Штатів Америки за угодою Радянського Союзу, яку булто підписано в 1990 році. За весь цей час не було можливості підписати нову угоду», - сказав Насіров.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в Міністерстві фінансів зазначали, що мета цієї угоди – налагодження двостороннього співробітництва між митними адміністраціями України й США і надання взаємної адміністративної допомоги для запобігання протиправним діям та їх припинення.

Україна вже уклала аналогічні угоди з Хорватією, а також з Боснією і Герцеговиною.

Раніше уряд США заявив про готовність виділити 4 млн дол. на дворічний проект реформування української митниці.