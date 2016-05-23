НБУ купив у банків $30 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 23 травня, купив у банків 30 млн дол.

Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону становив 25,1086 грн/дол., а загальний обсяг прийнятих заявок учасників ринку – 47 млн дол.

Читайте такожНацбанк буде пом'якшувати обмеження на валютному ринку поступово - заступник голови НБУ

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 23 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,09/25,14 гривні/доллар.

Котирування гривні до євро встановилися на рівні 28,1300/28,1816 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3740/0,3750 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 25,1358 гривні/долар, станом на цю годину укладено 137 угод на суму 38,32 мільйона доларів.