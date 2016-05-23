Насіров розповів про створення мобільних бригад для боротьби з контрабандою на митниці

Кабінет міністрів України у середу розгляне питання створення міжвідомчих мобільних підрозділів, які складаються з митників, прикордонників, податкових міліціонерів і поліцейських для боротьби з контрабандою на митниці.

Про це повідомив голова Державної фіскальної служби Роман Насіров на брифінгу в Києві.

«Я очікую, що вже на Кабмін у середу буде винесено міжвідомчу угоду. ...Я сподіваюся, що вже в середу ми підпишемо міжвідомчу угоду і створимо мобільні бригади», - сказав він.

При цьому Насіров відзначив, що кожна бригада складатиметься з митника, прикордонника, податкового міліціонера і поліцейського, а перші підрозділи будуть працювати в найбільш проблемних областях.

«Це вже питання тижнів. Зможемо запустити мобільні групи. Думаю, це буде Волинський регіон, Карпатський регіон, південний регіон, включаючи й Одеську, Херсонську і частково Миколаївську області, Сумська та Харківська митниці», - сказав глава ДФС.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував створення міжвідомчого підрозділу з контролю за роботою митників.

Планується створити 20 мобільних груп із працівників Національного антикорупційного бюро, прикордонних військ, поліції та Державної фіскальної служби для оцінки і перевірки роботи митниць. Голова уряду наголосив, що контрабанда в Україні має зникнути як явище.

Українські митниці в січні-квітні перерахували до державного бюджету 69,8 мільярда гривень, що на 21%, або на 12,1 мільярда гривень, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

За даними ДФС, у 2015 році доходи зведеного бюджету України за податковими і митними надходженнями становили 587,1 млрд грн.