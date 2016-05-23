Фонд гарантування запідозрив податкову Києва у сприянні позичальнику "Дельта Банку" щодо неповернення 3,6 мільярда боргу

Компанія «Дніпрометалсервісгруп» намагається ухилитися від погашення 3,64 млрд грн кредитної заборгованості перед ліквідовуваним «Дельта Банком» шляхом ліквідації компанії за пособництва районної податкової інспекції Києва та державного реєстратора.

Про це повідомив на своєму сайті Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, посилаючись на дані ліквідатора банку, який намагається стягнути борг з компанії і в судовому порядку скасувати держреєстрацію ліквідації компанії-боржника.

Позовні заяви проти «Дніпрометалсервісгруп» і його поручителів про стягнення заборгованості за кредитними договорами було подано банком у травні-червні 2015 року.

Водночас, державний реєстратор вніс до Єдиного державного реєстру відомості про припинення юридичної особи «Дніпрометалсервісгруп» 11 лютого на підставі рішення Окружного адміністративного суду Києва, при цьому справу в суді було розглянуто без участі і повідомлення «Дельта Банку».

Також повідомляється, що за цими фактами фонд у березні 2016 року направив до Печерського управління поліції Києва заяву про скоєння кримінального злочину, за результатами якого відкрито кримінальне провадження. Досудове розслідування триває.

Фонд зазначає, що отримані кошти мають бути використані для задоволення вимог кредиторів банку.

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Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування 8 жовтня 2015 року приступив до ліквідації найбільшої фінустанови, що потрапила в управління фонду за всю історію банківської системи України, – «Дельта Банку». З 2 березня минулого року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Президент України Петро Порошенко 9 жовтня 2015 року звернувся до тодішнього генпрокурора Віктора Шокіна з проханням взяти під особистий контроль розслідування кримінальних справ, пов'язаних з неплатоспроможністю та ліквідацією «Дельта Банку», відповідаючи на електронну петицію від 1 вересня, яку підписали понад 28 тисяч громадян.

16 травня прокуратура Києва повідомила про початок кримінального провадження за фактом заволодіння посадовими особами «Дельта Банку» грошовими коштами на суму понад 4,5 млрд грн. Розслідування за матеріалами Фонду гарантування встановило факти заволодіння працівниками банку коштами фінустанови шляхом здійснення фіктивних кредитних операцій з використанням рахунків понад 60 тисяч клієнтів протягом 2013-2015 років.

«Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входив у групу найбільших банків. Основним акціонером банку був бізнесмен Микола Лагун з часткою в капіталі 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) з часткою 29,39%.