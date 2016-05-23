НБУ визнав неплатоспроможним банк "Михайлівський"

Правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення банку «Михайлівський» до категорії неплатоспроможних через проведених банком сумнівних операцій з депозитами фізичних осіб.

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Як повідомляється на сайті НБУ, 23 грудня 2015 року банк був визнаний проблемним через проведення ризикової діяльності, і з того часу регулятор вів роботу з акціонером і менеджментом банку для врегулювання ситуації.

20 травня голова правління банку «Михайлівський» Ігор Дорошенко повідомив, що залишив посаду, і в цей же день банк заявив, що з технічних причин не працює система «операційний день банку». Отримавши доступ до системи банку пізно ввечері 20 травня, куратор побачив велику кількість операцій з переказу вкладів фізичних осіб з фінансової компанії, пов'язаної з банком, на баланс банку, що збільшило навантаження на Фонд гарантування вкладів фізосіб з 1,6 до 2,6 млрд грн.

Нацбанк підкреслює, що при виявленні цих фактів відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» був зобов'язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

При цьому, як наголошується в повідомленні, в понеділок 23 травня банк «Михайлівський» чинив опір куратору Національного банку в доступі до інформації, яка б підтверджувала такі операції, в зв'язку з чим рішення про визнання банку неплатоспроможним було прийнято пізно ввечері.

Також повідомляється, що за повідомленням Нацбанку представники Фонду гарантування вкладів прибутку в банк в понеділок вранці для здійснення додаткового контролю. Протягом цього часу кореспондентський рахунок банку був заблокований, що унеможливлювало виведення коштів за межі банку, однак куратор отримав інформацію про ряд операцій внутрішнього взаємозаліку, яка на даний момент перевіряється.

Нацбанк підкреслює, що за результатами перевірки планує звернутися до правоохоронних органів з приводу доведення банку до банкрутства, а додаткове навантаження на Фонд гарантування вкладів в обсязі 1 млрд грн буде оскаржуватися.

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При цьому Нацбанк відзначає, що не отримував пакет документів для приєднання банку «Михайлівський» до іншої фінустанови.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня наглядова рада банка «Михайлівський» призначила виконуючим обов'язки голови правління банку Дениса Панфілова замість Ігоря Дорошенко, який займав цю посаду з вересня 2013 року і був звільнений на підставі його заяви.

Згодом, 23 травня, Дорошенко зайняв пост головного виконавчого директора кіпрського холдингу PT Platinum Public Ltd, що володіє «Платинум Банком».

Банк «Михайлівський» працює на ринку України з 2013 року. Ключовим власником банку є український бізнесмен Віктор Поліщук, якому належить мережа магазинів побутової техніки «Ельдорадо».