МВФ очікує від Кабміну план із ліквідації дефіциту Пенсійного фонду

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд очікує від уряду план щодо ліквідації дефіциту Пенсійного фонду, одним із кроків якого може стати пенсійна реформа, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на голову відомства Андрія Реву.

«Саме попередніми діями ми призвели систему до зрівнялівки, і у людей зникає бажання працювати та сплачувати ЄСВ (єдиний соціальний внесок - УНІАН), - цитує Реву прес-служба. - Це ключові моменти наших пропозицій, які ми обговорювали з МВФ. До речі, останні нічого нам не нав'язують, спочатку вони хочуть побачити наш план ліквідації дефіциту Пенсійного фонду». Як відзначив міністр, уряд має розробити і представити кредиторам план дій щодо скорочення дефіциту Пенсійного фонду.

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Як повідомила прес-служба, питання викликає не тільки збільшений через зменшення єдиного соціального внеску дефіцит фонду, а й солідарна система пенсійного забезпечення, коли, незалежно від стажу та сплаченого ЄСВ, кожен українець може розраховувати на мінімальну пенсію. «Якщо у людини є стаж, який дозволяє в 60 років вийти на пенсію, він має законно отримувати свою виплату, а якщо стажу немає - потрібно переглядати норми», - йдеться в повідомленні. Зменшення ЄСВ міністр соцполітики вважає неправильним кроком. «Те, що відбулося раніше, - це приклад безвідповідальної політики і популізму. Скорочувати ставку єдиного соціального внеску вдвічі - до 22% - в умовах дефіциту Пенсійного фонду в 80 млрд грн - невиправданий оптимізм», - цитує Реву прес-служба. У повідомленні відзначається, що зараз у Міністерстві опрацьовують зміни до пенсійного законодавства, потім - проект буде передано на обговорення громадськості.

Також важливим кроком для виправлення ситуації є запуск накопичувальної системи пенсійного забезпечення. Рева зазначив, що він запланований на 2017 рік і відкладати його не можна. «Якщо нічого не робити, то дефіцит Пенсійного фонду зростатиме далі. 257 млрд грн - це весь бюджет Пенсійного фонду (у 2106 році - УНІАН) і 145 млрд грн з них - дотації з бюджету. Тобто ми прийшли до ситуації, коли Пенсійний фонд фактично є банкрутом», - цитує Реву прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів пропонує запровадити в Україні накопичувальну пенсійну систему з 1 липня 2017 року, тоді як раніше планувалася дата 1 січня 2017 року. Як відзначається у пояснювальній записці, з 1 липня 2017 року запроваджується сплата страхових внесків до другого рівня пенсійної системи застрахованими особами, які до цієї дати не досягли пенсійного віку. Розмір страхового внеску в перший рік становитиме 2% і щорічно буде збільшуватися на один відсоток до досягнення в 2020 році 5%.

В інтерв'ю УНІАН віце-прем'єр-міністр Павло Розенко повідомив, що експерти Міжнародного валютного фонду підтримують впровадження накопичувальної пенсії, однак головні зауваження у них виникають щодо діючої солідарної системи пенсійного забезпечення і великого дефіциту Пенсійного фонду.