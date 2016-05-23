Нацбанк зміцнив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 24 травня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2512.3692 (23 травня – 2520.1506)

100 EUR – 2817.6221 (23 травня – 2827.3570)

10 RUR – 3.7471 (23 травня – 3.7967)

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У понеділок, 23 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,10/25,15 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро на рівні 28,1010/28,1520 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,3740/0,3750 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,1237 грн/дол., до цієї години укладено 470 угод на суму 332,32 млн дол.