SWIFT після крадіжки $81 мільйона з ЦБ Бангладеш готує план боротьби з кіберзлочинами

Система платежів SWIFT планує запустити нову програму безпеки після крадіжки $81 млн у ЦБ Бангладеш.

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Про це на конференції фінансових сервісів в Брюсселі розповість гендиректор SWIFT Готтфрід Лейбрандт, повідомляє Reuters. Цю ж інформацію наводить і Financial Times, яка посилається на проект промови Лейбрандта.

SWIFT хоче, щоб банки «кардинально» покращили обмін інформацією, посилили систему безпеки і стали частіше користуватися програмним забезпеченням, яке здатне виявити обман під час проведення платежів, заявить Лейбрандт. SWIFT також підготує жорсткіші інструкції, завдяки яким аудитори і регулюючі органи зможуть визначити, наскільки якісно дотримуються процедури безпеки під час проведення платежів у системі, передає РБК.

Лейбрнадт знову виступить на захист SWIFT — він, як зазначає Reuters, скаже, що злом в ЦБ Бангладеш стався через збій у користувачів. «SWIFT не всемогутній — ми не регулятор і ми не поліцейський», — заявить він.

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Хакери намагалися вивести з ЦБ Бангладеш $951 млн, однак більша частина операцій була заблокована. Злодіям вдалося перевести на рахунок на Філіппінах $81 млн. Bloomberg повідомляв, що співробітники банку не відразу помітили активність хакерів. Вони лише наступного дня побачили, що програма обміну з терміналом SWIFT не реагує на команди.

Думку про те, що SWIFT і Федеральний резервний банк Нью-Йорка несуть частину відповідальності за виведення коштів, висловлювали посадові особи ЦБ Бангладеш. У британській BAE Systems, яка займається розробками в галузі озброєнь та інформаційної безпеки, також заявляли, що хакери могли скористатися уразливістю системи. При цьому SWIFT відмовилася визнавати свою відповідальність за злом.