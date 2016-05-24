Власник "Ельдорадо" продав банк "Михайлівський" напередодні визнання його неплатоспроможним

Власник мережі побутової техніки "Ельдорадо" Віктор Поліщук за кілька днів до визнання банку "Михайлівський" неплатоспроможним продав свою частку в розмірі 92,501% в компанії "Екосіпан", що володіє банком, групі інвесторів - фізичних осіб.

Про це повідомляється на сайті банку «Михайлівський».

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«19 травня 2016 року відбулися зміни в структурі власності ТОВ «Екосіпан», якому належить 100% акцій банку «Михайлівський». Власник істотної частки Віктор Поліщук продав свою частку у статутному капіталі ТОВ «Екосіпан» в розмірі 92,501% на користь групи інвесторів - фізичних осіб. Внаслідок такого придбання жоден із інвесторів не отримав істотної частки в банку «Михайлівський», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня правління Національного банку України прийняло рішення про віднесення банку «Михайлівський» до категорії неплатоспроможних через проведення банком сумнівних операцій із депозитами фізичних осіб.

23 грудня 2015 року банк був визнаний проблемним через проведення ризикової діяльності, і з того часу регулятор вів роботу з акціонером і менеджментом банку для врегулювання ситуації.

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20 травня наглядова рада банку «Михайлівський» призначила виконуючим обов'язки голови правління банку Дениса Панфілова замість Ігоря Дорошенка, який обіймав цю посаду з вересня 2013 року і був звільнений на підставі його заяви.

Згодом, 23 травня, Дорошенко обійняв посаду головного виконавчого директора кіпрського холдингу PT Platinum Public Ltd, що володіє «Платинум Банком».

Банк «Михайлівський» працює на ринку України з 2013 року.