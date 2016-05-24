Фонд гарантування розпочав черговий етап виплат вкладникам банку "Фінансова ініціатива"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 24 травня розпочав новий етап виплат вкладникам банку «Фінансова ініціатива», в ході якого проводитимуться виплати коштів вкладникам за договорами, термін дії яких закінчився до 22 травня 2016 року включно, а також продовжаться виплати за поточними та картковими рахунками і вкладами, термін дії яких закінчився раніше.

Як повідомляється на сайті фонду, вкладники можуть отримати відшкодування через установи чотирьох банків залежно від області, в якій обслуговувався вкладник банку «Фінансова ініціатива» в момент введення тимчасової адміністрації.

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Зокрема, вкладники з Вінницької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Сумської, Черкаської, Чернігівської та Чернівецької областей можуть звернутися в «Кредобанк». Вкладники Житомирської, Запорізької, Львівської областей і р. Києва – в «ОТП Банк». Вкладники Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Тернопільської, Херсонської та Хмельницької областей – в «УкрСиббанк». Вкладники Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей – банк «Південний».

Як повідомляв УНІАН, НБУ 23 червня 2015 року прийняв рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних банку «Фінансова ініціатива», що належить власнику «VAB Банку», який ліквідовують, Олегу Бахматюку.

Господарський суд Києва заборонив Фонду гарантування вкладів фізичних осіб пропонувати Національному банку України ліквідувати неплатоспроможний банк «Фінансова ініціатива».

Фонд має намір оскаржити це рішення суду за позовом компанії Perusta Constructions Ltd, а також готує заперечення проти самого позову компанії.