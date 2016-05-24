У банк "Михайлівський" ввели тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб приступив до тимчасової адміністрації в банку "Михайлівський", яку призначено терміном на 1 місяць – до 22 червня 2016 року включно.

Як повідомляється на сайті фонду, тимчасовим адміністратором банку на цей період призначено Юрія Ірклієнко.

Фонд обіцяє повідомити про терміни початку виплат вкладникам банку додатково на своєму сайті.

Читайте такожНБУ визнав неплатоспроможним банк "Михайлівський"

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив про прийняте рішення про віднесення банку "Михайлівський" до категорії неплатоспроможних через проведених банком сумнівних операцій з депозитами фізичних осіб вчора, 23 травня, пізно ввечері.

За інформацією НБУ, банк був проблемним з 23 грудня 2015 року і проводив роботу з НБУ щодо врегулювання ситуації. 20 травня голова правління банку "Михайлівський" Ігор Дорошенко залишив посаду, і в цей же день банк під прикриттям технічного збою обмежив доступ куратора до бази даних та провів низку сумнівних операцій з вкладами фізосіб, збільшивши навантаження на Фонд гарантування на 1 мільярд гривень – до 2,6 мільярда гривень.

Згодом власник банку Віктор Поліщук, якому також належить мережа магазинів побутової техніки "Ельдорадо", повідомив, що за кілька днів до визнання банку "Михайлівський" неплатоспроможним продав свою частку в капіталі банку групі інвесторів - фізичних осіб.

Екс-голова правління банку Ігор Дорошенко з 23 травня обійняв посаду головного виконавчого директора кіпрського холдингу PT Platinum Public Ltd, що володіє "Платинум Банком".

Банк "Михайлівський" працює на ринку України з 2013 року. Ключовим власників банку є український бізнесмен Віктор Поліщук, якому належить мережа магазинів побутової техніки "Ельдорадо".