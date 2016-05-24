Збиток працюючих банків України досяг 11,5 мільярда гривень

Сумарний збиток діючих банків України, без урахування неплатоспроможних, на 1 травня 2016 року становив 11,5 млрд грн, що на 16,6% нижче за показник на 1 травня попереднього року.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, всього на цю дату збитки отримали 34 працюючих банків на загальну суму 15,1 млрд грн, в тому числі у квітні зі збитками спрацювали 25 банків на загальну суму 4,7 млрд грн, при цьому 72% збитку припадає на один банк.

Одночасно 75 працюючих банків у січні-квітні отримали прибуток на загальну суму 3,6 млрд грн, в тому числі у квітні з прибутком спрацювали 84 банки на загальну суму 1,7 млрд грн.

Доходи працюючих банків України за січень-квітень 2016 року порівняно з відповідним періодом 2015 року скоротилися на 20,2% і становили 56,8 млрд грн, витрати скоротилися на 19,6% і становили 68,4 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, сумарний збиток діючих банків України, без урахування неплатоспроможних, на 1 квітня 2016 року становив 8,011 млрд грн, що майже удвічі нижче за показник на 1 квітня попереднього року.

Банківська система України, без урахування неплатоспроможних фінустанов, у 2015 році отримала рекордний збиток на рівні 66,6 млрд грн. У тому числі 71 банк завершив 2015 рік з прибутком, загальна сума якої становила 5,2 млрд грн.

За оцінками НБУ, зростання збитків наприкінці 2015 року було зумовлено переходом банків на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку з 1 грудня 2015 року, у зв'язку з чим фінустанови провели коригування відсоткових доходів.