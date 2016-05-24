Фонд гарантування назвав суму виплат вкладникам "Фідобанку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб попередньо оцінив обсяг виплат вкладникам "Фідобанка", в якому з 20 травня працює тимчасова адміністрація, в 1,82 мільярда гривень.

Про це фонд повідомив на своєму сайті, посилаючись на дані наданої банком останньої статистичної звітності за станом на 11 травня.

Фонд зазначив, що мова йде про 90 тисяч фізичних осіб, які зможуть претендувати на отримання відшкодування, при цьому фонд обіцяє відшкодувати кошти 97,7% вкладників повністю за рахунок своїх коштів.

Читайте такожВласник "Фідобанку" і "Євробанку" хоче об'єднати фінустанови

Разом з тим, фонд зазначив, що обсяг гарантованого відшкодування уточнюватиметься.

Також фонд обіцяє повідомити про дату початку виплат додатково.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію до "Фідобанку", який належить Олександру Адаричу. До цього банк повідомляв про проблеми з ліквідністю і відтік коштів з рахунків клієнтів, однак запевнив, що сподівається вирішити ситуацію та стабілізувати роботу.

"Фідобанк" (раніше - банк "Ажіо", "СЕБ Банк", м. Київ) працює на ринку України з 1991 року. Понад 99% акцій банку належать Олександру Адарічу.