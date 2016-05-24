Кабмін не має наміру підвищувати розмір єдиного соцвнеску – Розенко

Уряд не має наміру підвищувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який з початку року було знижено майже вдвічі – до 22%, а розраховує, що це призведе до детінізації бізнесу, створенню нових робочих місць і підвищення зарплат, повідомила прес-служба віце-прем'єр-міністра Павла Розенко.

"Це принципова позиція уряду. Тому – до збільшення ЄСВ – здійснено жодних кроків не буде", – цитує Розенко прес-служба.

У повідомленні наголошується, що зниження ЄСВ призвело до збільшення дефіциту Пенсійного фонду, який спрямовуються кошти від цього збору. Однак віце-прем'єр вважає, що таким чином держава залишила компаніям більше ресурсів, які вони можуть використовувати для створення нових робочих місць і підвищення зарплат.

Також Розенко зазначив, що Кабінет міністрів має намір й надалі знижувати податкове навантаження на бізнес.

"Політика держави йде на зниження податків. Ми і далі будемо рухатися до зменшення податкового, фінансового, фіскального тиску на бізнес, таким чином запускаючи нашу економіку", – цитує Розенко прес-служба.

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Як повідомляв УНІАН, ставка ЄСВ з 2016 року була знижена майже вдвічі – до 22% з 41%. Разом з тим, поки це не призвело до очікуваної масової детінізації зарплат і значного зростання платежів до Пенсійного фонду. За даними Мінсоцполітики, кількість платників ЄСВ становить всього 9 мільйонів чоловік при загальній кількості найнятих працівників 16 мільйонів чоловік.

Кабінет міністрів України 10 березня затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2016 рік з доходами у 257 мільярдів гривень. Власні надходження Пенсійного фонду становитимуть 110 мільярдів гривень, а дотація з бюджету – 144 мільярда гривень. Ця дотація покриє дефіцит Пенсійного фонду у розмірі 81,3 мільярда гривень, який виник в основному через зниження платежів по єдиному соціальному внеску, ставка якого з 1 січня 2016 року знижена майже вдвічі – до 22% з 41%.