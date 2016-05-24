Нацбанк сьогодні купив на валютному аукціоні понад $56 мільйонів

Національний банк України на валютному аукціоні сьогодні, 24 травня, купив у банків 56,8 мільйона доларів.

Як повідомляється на сайті НБУ, середньозважений курс аукціону склав 25,1476 гривні/долар, а загальний обсяг прийнятих заявок учасників ринку – 58 мільйонів доларів.

Читайте такожНацбанк зміцнив офіційний курс гривні

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 23 травня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 25,09/25,14 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро на рівні 28,1300/28,1816 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3740/0,3750 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 13:00 встановився на рівні 25,1358 гривні/долар, станом на цю годину укладено 137 угод на суму 38,32 мільйона доларів.