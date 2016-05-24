Податкову реформу в Україні потрібно продовжити - міністр фінансів

Податкова реформа в Україні не завершено, і її потрібно продовжити, заявив сьогодні міністр фінансів Олександр Данилюк, виступаючи на форумі в Києві.

"Я вважаю, що ми не завершили податкову реформу минулого року, її потрібно продовжувати. Але моя принципова позиція в тому, що вона має бути відповідальною", - сказав міністр.

За його словами, необхідно побудувати діалог та адекватно оцінити вплив податкових перетворень на бюджет.

Також Данилюк зазначив, що ліберальна податкова реформа призведе до "провалу" бюджетних надходжень на два роки, і потрібно розуміти, як цей провал закривати.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що українському уряду потрібно повернутися до питання реформування податкової системи країни, сконцентрувавшись на спрощення системи адміністрування податків і підвищення відповідальності податкових органів, а також необхідно провести скорочення в Державній фіскальній службі.

Також Гройсман підкреслив, що бізнес повинен бути впевнений в тому, що встановлені в країні податки не зміняться як мінімум найближчі три-п'ять років, а у разі внесення змін, це не буде відбуватися "сьогодні на завтра", а буде прогнозовано і для бізнесу, і для інвесторів.

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Довідка УНІАН. Державна фіскальна служба України, що об'єднує податкову і митну служби, а також податкову міліцію, була сформована на базі Міністерства доходів і зборів, ліквідованого в березні 2014 року з приходом уряду Арсенія Яценюка.

Джерела в уряді зазначають, що Кабмін готує нові кадрові конкурси на ключові посади в ГФС. Про ревізії кадрів у Службі, зокрема на митниці, говорив і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він заявляв, що має намір проінспектувати роботу митних пунктів України, а також проаналізувати всі кадрові рішення, які були зроблені на митницях до 1 травня поточного року.