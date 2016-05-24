Товарообіг між Україною та США з початку року зріс на 6%

Товарообіг між Україною та США в січні-квітні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року виріс на 6% - до 714 мільйона доларів.

Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби з посиланням на директора департаменту моніторингу доходів та обліково-звітних систем ДФС Миколи Чмерука.

За його словами, в поточному році питома вага зовнішньої торгівлі між Україною і США складає 3% загального товарообігу України.

"Порівняно з аналогічним періодом минулого року ми фіксуємо збільшення імпорту товарів з США в Україну на 26%. За чотири місяці цього року він склав 610 мільйонів доларів США. За минулий рік ця цифра склала 1,5 мільярда доларів США", - зазначив Чмерук.

За його словами, підписання Угоди між урядами України та Сполучених Штатів Америки про взаємну допомогу сприятиме зростанню зовнішньої торгівлі між двома країнами.

Основними товарами, які імпортувалися до України, були трактори, передавачі для радіотелефонного, радіотелеграфного зв'язку, радіомовлення, промислові товари, зокрема, полімери вінілхлориду або інших галогенованих олефінів, катки для спортивних майданчиків, кров людей, тварин, сироватки, вакцини, токсини, джгут штучних ниток, сполуки сіркоорганічні, транспортні засоби та запасні частини, продовольчі товари і напої.

Експорт українських товарів до США поточного року склав 104 мільйони доларів США. Найбільшу частку експорту становили промислові товари, зокрема, чавун переробний та чавун дзеркальний у чушках, прутки гарячекатані, виготовлені з вуглецевої сталі, продовольчі товари і напої, засоби виробництва, частини обладнання.

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Як повідомляв УНІАН, 23 травня Україна і США уклали угоду про взаємну допомогу з митних адміністрацій, що передбачає співпрацю між Державною фіскальною службою України та Митною та прикордонної службою США у припиненні протиправних дій, які завдають шкоди економічним інтересам обох країн.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-березень 2016 року склав 961,3 мільйона доларів, що в 10,6 рази більше дефіциту за підсумками аналогічного періоду попереднього року на рівні 90,2 мільйона доларів.