ЄС виділить Україні 20 мільйонів євро на інфраструктурні проекти

Європейський Союз до кінця 2016 року додатково виділить Міністерству інфраструктури України 20 мільйонів євро на проекти з розвитку інфраструктури, повідомив в ході брифінгу голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський.

"20 мільйонів євро записано в бюджеті ЄС для Міністерства інфраструктури на реформування міністерства в рамках допомоги Україні. Потрібно ще доопрацювати документи від Міністерства інфраструктури, щоб ми могли виділити ці гроші. Ці гроші у нас вже є", - сказав він.

Відповідаючи на питання журналістів про можливі терміни введення безвізового режиму між Україною та ЄС, Томбінський сказав: "Наскільки мені відомо, міністри внутрішніх справ і закордонних справ України проводять зустріч у Брюсселі на цю тему, чекаємо звідти позитивних меседжів".

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Як повідомляв УНІАН, візова робоча група Європейської ради продовжить обговорення пропозиції Єврокомісії про надання Україні безвізового режиму на наступному засіданні 14 червня.

20 травня голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський заявив, що введення ЄС безвізового режиму для України, рішення про яке має прийняти Європарламент, йде за планом, а інформації про затримки немає.

20 травня міністр внутрішніх справ Франції Бернар Казньов заявив, що питання надання Євросоюзом безвізового режиму для України не буде розглядатися "найближчими тижнями та місяцями".

У січні 2016 року Європейський Союз повідомив про виділення Україні 3,74 млн євро в рамках проекту технічної допомоги у сфері транспорту, який буде реалізовано протягом трьох років.

Співробітництво між Україною та ЄС у транспортній галузі спрямована на надання допомоги Україні з питань транспортної політики, які зазначені в Угоді про асоціацію нашої країни з ЄС, і підтримку реалізації національної Транспортної стратегії України на період до 2020 року.

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Україна 2010 року схвалила Транспортну стратегію України на період до 2020 року, яка спрямована на підтримку роботи транспортного сектору, створення умов для соціально-економічного розвитку країни, а також підвищення конкурентоспроможності національної економіки та транспортної безпеки.

Бюджетна програма підтримки ЄС транспортної галузі була розпочата 2010 року оцінюється в 29 мільйонів євро.