Нацбанк ослабив офіційну гривню до 25,13 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 25 травня наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2513,3711 (24 травня – 2512,3692)

100 EUR – 2806,9328 (24 травня – 2817,6221)

10 RUR – 3,7485 (24 травня – 3,7471)

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Як повідомляв УНІАН, 24 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,11/25,16 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро на рівні 28,0300/28,0830 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,3750/0,3760 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,1337 гривні/долар, станом на цю годину укладено 464 угоди на суму 406,1 мільйона доларів.