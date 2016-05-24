Питання місяців, а не років: міністр фінансів обіцяє швидко ліквідувати податкову міліцію

«Як я вже заявляв, ми ліквідуємо податкову міліцію. У мене є практичний план, як це зробити, і це питання місяців, а не років, як було раніше. А може бути, і швидше», - заявив Данилюк, виступаючи на форумі в Києві.

Міністр підкреслив, що «автоматами гроші до бюджету не повернеш», тому потрібно відмовлятися від людей з автоматами і створювати аналітичний центр, який буде працювати не з автоматом, а з інтелектом.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України схвалив і відправив на повторне обговорення до Верховної Ради оновлені редакції проектів законів про реформу Державної фіскальної служби (ДФС), підготовлені в рамках виконання програми реформ, затвердженої ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом. Перегляд проектів був необхідний у зв'язку зі зміною уряду.

Підготовлені документи стосуються створення єдиного територіального органу ДФС на рівні регіонів з подальшою оптимізацією діяльності і скороченням персоналу, спрощення адміністративного оскарження грошових зобов'язань платника, а також розмежування напрямків діяльності ДФС з закріпленням кожного з напрямів за заступником керівника служби.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман зазначав, що реформа ДФС, і особливо реформа на митниці, є пріоритетом фінансово-економічного блоку уряду.