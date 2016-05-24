НБУ виключив з переліку пов'язаних з банками осіб структури міжнародних фінустанов

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №329, що вступає в дію з 25 травня, яким вносяться зміни в критерії визначення пов'язаних з банком осіб.

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За інформацією НБУ, постанова також передбачає передачу повноважень щодо прийняття рішень про визначення осіб пов'язаними з банком від уповноваженої особи Національного банку до Комісії з питань визначення пов'язаних з банком осіб та перевірки операцій банків з такими особами.

Як повідомляв УНІАН, норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами по банківській системі України на 1 квітня становив 37,03% при допустимому максимумі 25%.