На саміті "Великої сімки" Японія підніме питання продовження санкцій проти РФ - посол

Про це в коментарі телеканалу "112 Україна" повідомив посол Японії в Україні Шигекі Сумі.

"Для G7 вирішення українського питання дуже важливо. Санкції тісно пов'язані з мінськими угодами та анексією Криму. І це означає, що поки Росія не виконає мінські домовленості, поки територія Криму залишається окупованою, санкції треба продовжувати", - сказав Сумі.

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Нагадаємо, раніше в Євросоюзі заявили, що мають намір автоматично продовжити санкції щодо Криму, термін дії яких закінчується в червні цього року.