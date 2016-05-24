На саміті "Великої сімки" Японія підніме питання продовження санкцій проти РФ - посол
20:21, 24 травня 2016Фінанси
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На майбутньому саміті "Великої сімки" (G7) Японія підніме питання продовження санкцій щодо РФ і виконання мінських угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
Для G7 вирішення українського питання дуже важливо, зазначив посол / dengi-info.com
Про це в коментарі телеканалу "112 Україна" повідомив посол Японії в Україні Шигекі Сумі.
"Для G7 вирішення українського питання дуже важливо. Санкції тісно пов'язані з мінськими угодами та анексією Криму. І це означає, що поки Росія не виконає мінські домовленості, поки територія Криму залишається окупованою, санкції треба продовжувати", - сказав Сумі.
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Нагадаємо, раніше в Євросоюзі заявили, що мають намір автоматично продовжити санкції щодо Криму, термін дії яких закінчується в червні цього року.
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