У Нігерії відмовилися від прив'язки національної валюти до долара

На чорному ринку за один долар дають 350 найр, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами аналітиків, державі було все важче підтримувати офіційний курс національної валюти через падіння цін на нафту.

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Рішення центробанку розглядається як спроба нігерійської влади запобігти рецесії.