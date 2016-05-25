У Нігерії відмовилися від прив'язки національної валюти до долара
02:46, 25 травня 2016Фінанси
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Нігерійський центральний банк відмовився від політики прив'язки обмінного курсу місцевої валюти найри до долара США з розрахунку 197:1.
REUTERS
На чорному ринку за один долар дають 350 найр, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
За словами аналітиків, державі було все важче підтримувати офіційний курс національної валюти через падіння цін на нафту.
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Рішення центробанку розглядається як спроба нігерійської влади запобігти рецесії.
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