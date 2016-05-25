Кредитори схвалили пакет допомоги Греції у розмірі €10,3 мільярда

Про це повідомляє прес-служба Ради Європейського союзу.

В ході 11-годинних переговорів кредитори прийняли рішення, згідно з яким Греція повинна отримати 10,3 мільярда євро з резервів Європейського стабілізаційного механізму (ESM).

Очікується, що сума буде переведена двома траншами. Перший платіж складе €7,5 млрд, і він може бути здійснений вже в другій половині червня.

У підсумковій заяві засідання Єврогрупи по Греції також зазначається, що профіцит бюджету Греції в 2018 році повинен скласти 3,5% ВВП.

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"Єврогрупа підтвердила середньостроковий цільовий рівень профіциту бюджету Греції в 2018 році до 3,5% ВВП і підкреслила важливість збереження відповідної податкової траєкторії", - йдеться в підсумковій заяві.

Єврогрупа домовилася оцінити рівень стійкості боргу на підставі базового сценарію, при якому валові потреби Греції у фінансуванні складуть 15% ВВП після завершення програми макрофінансової допомоги в середньостроковій перспективі і не більше 20% в подальшому.