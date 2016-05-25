Народний банк Китаю послабив курс юаня до мінімуму з березня 2011 року

Народний банк Китаю (Центробанк) знизив у середу курс національної валюти женьміньбі (офіційна назва юаня) до долара на 225 пунктів до 6,5693 за одиницю. Це новий мінімальний показник з березня 2011 року, пише ТАСС.

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Як вважає старший менеджер Baoshang Bank Ван Хе, регулятор готується до можливого підвищення облікової ставки Федеральною резервною системою (ФРС) США. "Це попередня міра, яка дозволить Народному банку Китаю підтримувати стабільність фінансової системи в разі підвищення ставки", - повідомив експерт.

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У свою економіст Southwest Securities Ван Цзиньхуей зазначає, що Пекін не прагне до знецінення юаня. "Деяким здається, що заниження курсу національної валюти дозволяє Китаю стимулювати експорт. Однак надмірне заниження курсу юаня до долара стимулює відтік капіталу з ринку, у чому влада не зацікавлена", - вважає він.

Раніше і Держрада КНР, і Народний банк Китаю заявляли про необхідність підтримувати стабільність курсу юаня, зберігши його на "розумному і збалансованому рівні. При цьому регулятор продовжує поступово збільшувати роль ринкових факторів під час розрахунку курсу.