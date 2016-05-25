Нацбанк спростив порядок повернення інвестицій з України

Національний банк України спростив порядок повернення іноземних інвестицій з України, дозволивши інвесторам для повернення інвестиційного вкладу не подавати в банк виписку (довідку) про фактичне надходження валюти в Україну або документи, що підтверджують формування інвестиційного вкладу за рахунок реінвестицій.

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Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №331, яке набирає чинності 25 травня.

Згідно з документом, також регулятор спростив порядок видачі дозвільних документів на здійснення операцій з іноземною валютою.

Так, для проведення валютної операції клієнти зможуть не подавати в банки документи, наявні в публічному доступі, в тому числі виписку з єдиного держреєстру і копію сертифіката суб'єкта оціночної діяльності, виданого Фондом державного майна.

Також клієнти зможуть не надавати переклад SWIFT повідомлень і документів, текст яких викладено одночасно іноземною та українською (російською) мовами.

Крім того, за пропозиціями ЄБРР, Нацбанк спростив валютні операції за кредитними договорами, укладеними резидентами з міжнародними фінансовими організаціями. Відтепер банки не будуть застосовувати додаткові заходи контролю ризикової діяльності до операцій за такими договорами.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України продовжив поступову лібералізацію тимчасових антикризових обмежень на валютному ринку, введених в 2014-2015 роки, в тому числі з 11 травня звільнив від обов'язкового продажу валюти, що надходить для здійснення іноземних інвестицій в Україну. Також регулятор скоротив на один день термін бронювання уповноваженими банками гривневих коштів для покупки валюти за дорученням клієнтів, і тепер покупка валюти буде можлива на третій операційний день (режим «Т + 2»).

Регулятор анонсував подальше пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку після відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом. Зокрема, заявив про плани скасувати заборону на репатріацію дивідендів за результатами оцінки їх обсягів.

В даний час на ринку продовжує діяти ще ряд обмежень для громадян і бізнесу: зокрема, ліміт видачі гривневої готівки через каси та банкомати в 500 тис. грн в гривні і в еквіваленті 50 тис. грн у валюті на одного клієнта на добу; ліміт покупки готівкової валюти фізособами до еквівалента 6 тис. грн в день; обов'язковий продаж 75% валютної виручки та 90-денний контроль розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами; заборона дострокового погашення кредитів резидентами нерезидентам; заборона повернення інвестицій і перерахування дивідендів іноземним інвесторам; зобов'язання банків погоджувати з НБУ заявки на покупку валюти понад еквівалента 50 тис. доларів США.