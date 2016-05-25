Влада Росії заявила про ризики утворення бульбашок на фінансових ринках

Мінекономрозвитку РФ поділяє побоювання Банку Росії щодо ризику утворення бульбашок на фінансових ринках через профіцит ліквідності, заявив журналістам заступник голови міністерства Олексій Ведев, передає РИА Новости.

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"Без сумніву, так. Є такі ризики", — сказав він, відповідаючи на питання, чи є ризики утворення бульбашок на фінансових ринках через профіцит ліквідності. "Емісія ОФЗ, пропозиція ринку сприятиме стабілізації ситуації", — вважає заступник міністра.

За оцінками Мінекономрозвитку, в банківському секторі вже спостерігається профіцит ліквідності. Чи буде він збільшуватися, залежить від процентних ставок і економічної активності, зазначає Ведев.

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"У разі пожвавлення економічної діяльності, інвестиційної діяльності профіцит може закріпитися на невисокому рівні", — вважає чиновник. Однак зараз, вважає він, надлишок ліквідності буде зростати.

"Ми вважаємо, що профіцит буде природним чином поки зростати, тому що кредитування і юридичних осіб, і фізосіб стагнує. Тому профіцит ліквідності, він об'єктивно виникає", — резюмував Ведев.