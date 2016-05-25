НБУ визнав неплатоспроможним ще один банк

Національний банк України прийняв рішення про віднесення «Смартбанка» до категорії неплатоспроможних у зв'язку з непрозорою структурою власності.

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Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на рішення правління НБУ від 24 травня.

Нацбанк відзначив, що «Смартбанк» став третім банком, віднесеним до категорії неплатоспроможних у зв'язку з непрозорою структурою власності, після банків «Юнісон» і «ТК Кредит».

Регулятор повідомив, що з травня 2014 року звертав увагу «Смартбанку» і його акціонерів на те, що структура власності банку не є прозорою, однак після неодноразових спроб погодити придбання істотної участі різним особам упродовж 2015-2016 років, банк так і не виконав вимоги НБУ.

При цьому, у банку неодноразово змінювався власник істотної участі без узгодження з Національним банком, за що до власників істотної участі застосовувалися відповідні заходи впливу.

Також повідомляється, що в банку були розміщені вклади менш як 100 фізичних осіб, і навантаження на Фонд гарантування вкладів фізосіб не перевищить 100 тис. грн.

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До рішення про визнання «Смартбанку» неплатоспроможним у процесі очищення банківської системи Національний банк України за 2014 і 2015 роки визнав неплатоспроможними 63 банки, які передані в управління Фонду гарантування вкладів. З початку цього року НБУ вирішив вивести з ринку ще 10 банків, з урахуванням спільного з Міністерством фінансів рішення про виведення з ринку державного санаційного «Родовід Банку».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк завершив основний етап розкриття реальних власників українських банків, який стартував у березні 2015 року, коли регулятор зобов'язав банки надати інформацію про своїх реальних власників і контролерів, а в жовтні зобов'язав банки завершити процес легалізації власників до кінця першого кварталу 2016 року.

За інформацією НБУ, анонсоване раніше завершення процесу розкриття реальних власників банків не означає, що на 1 квітня всі власники банків будуть розкриті, оскільки пакети документів за деякими банками ще можуть перебувати на розгляді регулятора, і поки що цей процес триває.