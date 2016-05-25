Кубів очікує $1,7 мільярда від МВФ у середині липня

Україна узгоджує оновлений меморандум з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом, і планує незабаром завершити необхідний обсяг законодавчої роботи, а третій транш у розмірі 1,7 млрд дол. може бути отриманий у середині липня.

Про це повідомив журналістам віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів.

"Цю інформацію (про виконану Україною законодавчу роботу - УНІАН) буде донесено, вона, напевно, вже донесена до керівництва Міжнародного валютного фонду. За часом - це буде середина липня, отримання вже де-факто грошей", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Адександр Данилюк 24 травня заявив, що уряд України продовжує узгодження оновленого меморандуму з Міжнародним валютним фондом.

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МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою в обсязі 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий - на 1,7 млрд дол. – 4 серпня 2015 року. Третій кредитний транш Україна мала отримати восени 2015 року, проте з цілого ряду причин політичного, а потім економічного характеру, рішення про виділення коштів було відкладено. Україна і МВФ відновили активні переговори після затвердження нового уряду 14 квітня поточного року.

Глава місії МВФ, яка працювала в Україні 10-18 травня, Рон ван Руден зазначав, що Україна і Фонд узгодили питання і ряд заходів, необхідних для завершення другого перегляду програми реформ. Рон ван Руден підкреслював, що Україна за останній рік досягла значного прогресу у відновленні економічної стабільності. За його словами, неухильне виконання структурних та інституційних реформ критично важливе для досягнення стабільного зростання, а непохитна рішучість влади у боротьбі з корупцією стане "лакмусовим папірцем" здатності уряду зберегти широку внутрішню і міжнародну підтримку своєї політики.