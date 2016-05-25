Кабмін прийняв рішення про створення "єдиного митного вікна"

Кабінет міністрів України на своєму засіданні 25 травня прийняв рішення про впровадження у нашій країні технології «єдиного вікна» на митниці.

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Представляючи проект «єдиного вікна» на митниці, міністр фінансів Олександр Данилюк зазначив, що система передбачає створення єдиної електронної бази між контролюючими органами на митниці.

«Впровадження «єдиного вікна» дасть змогу спростити митні процедури, мінімізувати людський фактор, зменшити корупцію на митниці і сприяти міжнародній торгівлі», - сказав міністр.

За його словами, система передбачає здійснення всіх видів контролю (митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного та інших видів контролю) за допомогою електронного обміну даними. Таким чином, замість печаток і штампів державних органів на паперових документах будуть проставлятися електронні позначки в загальній базі даних.

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«Контролюючий орган повинен буде упродовж 4 годин прийняти рішення. Якщо контролюючий орган не приймає рішення - система автоматично приймає позитивне рішення», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман раніше зазначав, що реформа митниці, яку уряд планує провести до кінця року, що дасть змогу вивести з тіні багатомільярдні грошові обороти. При цьому Гройсман назвав неприпустимою ситуацію, коли багато процесів на митниці здійснюються в ручному режимі. За словами глави уряду, боротися з цим готові на всіх рівнях управління.