На Вінниччині активно впроваджується програма закупівель ProZorro

"Цей закон дозволяє забезпечити головне - прозорість витрачання бюджетних коштів, дає можливість максимально спростити процедури, які досі були забюрократизовані, та забезпечує систему економічного ефекту", - наголошує Валерій Коровій.

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Валерій Коровій впевнений, що нині в українському суспільстві є величезний запит на позитивні зрушення, тож влада повинна дуже добре усвідомлювати сучасні виклики.

Аналізуючи зміни, що відбулися впродовж останнього часу, голова ОДА виокремлює реформу державної служби, процес передачі централізованих повноважень держави на місця, максимальну концентрацію адміністративних послуг у створених на рівні районів ЦНАПах.

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Що стосується найближчих планів обласної влади в питаннях регіонального розвитку, Валерій Коровій відзначив: "Кабінет Міністрів України вже затвердив Фонд регіонального розвитку, на область виділяють 140 млн. гривень. Ми концентруємось навколо введення в експлуатацію першої черги хірургічного корпусу лікарні ім. Пирогова. Так, ми не закупимо обладнання, бо на це потрібно півмільярда, але ми акумулюємо 40 млн. грн. для того, щоб виконати будівельні роботи і з тим багажем обладнання, яке є, перевести у новий корпус травматологію, хірургію, пульмонологію. Також через Фонд максимально підтримуємо наш онкологічний диспансер".

Валерій Коровій акцентує увагу і на структурних змінах в обласній державній адміністрації, наголошуючи, що управлінська система в регіоні працює сьогодні досить ефективно, формуючи стратегічне бачення розвитку Вінниччини.