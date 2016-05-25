"Фінанс Банк" може прийняти рішення про ліквідацію

Акціонери невеликого "Фінанс Банку", найбільшим з яких є громадянин України Олександр Довгополюк з часткою 40% у капіталі банку, можуть прийняти рішення про ліквідацію фінустанови.

Як повідомив банк у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, 30 травня відбудуться позачергові загальні збори акціонерів, в порядку денному якого - питання ліквідації фінустанови, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації.

Раніше, 19 травня, рішення про ліквідацію прийняли акціонери "Інвестиційно-трастового банку", ліквідація якого почнеться з моменту отримання згоди Національного банку на ліквідацію за ініціативою власника.

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Як повідомляв УНІАН, НБУ зобов'язав невеликі банки прискорити приведення мінімального капіталу у відповідність з вимогами законодавства, або до рівня не менш як 500 мільйонів гривень.

Зокрема, банки мають довести статутний і регулятивний капітал до мінімального розміру 120 мільйонів гривень до 17 червня 2016 року, 200 мільйонів гривень – до 11 липня 2017 року, 300 мільйонів гривень – до 11 липня 2018 року, 400 мільйонів гривень – до 11 липня 2019 року, 450 мільйонів гривень – до 11 липня 2020 року, 500 мільйонів гривень – до 11 липня 2024 року.

За оцінками банкірів, виконання вимог НБУ може стати непідйомним завданням для низки невеликих фінансових установ.