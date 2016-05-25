В Одесі ліквідували конвертаційний центр з оборотом 30 мільйонів гривень на місяць

Як повідомили УНІАН в управлінні СБУ в Одеській області, функціонування центру припинено СБУ і прокуратурою.

Встановлено, що зловмисники проводили фіктивні операції з рахунками, виводили кошти за межі України, а також здійснювали нелегальні валютні операції.

Щомісячний обіг проконвертованих грошей склав понад 30 млн грн, збитки, завдані держбюджету, оцінюється більш ніж в 100 млн грн.

У повідомленні наголошується, що в рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці затримали кур'єра центру з 1,326 млн грн готівки, пізніше затримали ще чотирьох членів угрупування.

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Під час одночасно проведених обшуків в офісних приміщеннях центру, приміщеннях його організаторів, кур'єрів і бухгалтерів вилучено печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію, більше 3,75 млн грн готівки. На рахунку всіх підприємств, підконтрольних учасникам фінансової операції, накладено арешти.

Тривають слідчі дії.