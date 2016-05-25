Нацбанк представив монети пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу (фото)
Зазначається, що в обіг випущено 2 тисячі срібних монет номіналом 10 гривень і 30 тисяч монет з нейзільберу номіналом 5 гривень.
Національний банк України презентував пам'ятні монети "Пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу", випущені в обіг 12 травня за участю Державної служби України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.
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Згідно з даними НБУ, у тому числі в обіг випущено 2 тисячі срібних монет номіналом 10 гривень і 30 тисяч монет з нейзільберу номіналом 5 гривень.
Випуск монет присвячено пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу і було приурочено до річниці депортації татар з історичної Батьківщини – Криму – радянським режимом 18 травня 1944 року. Примусове виселення татар і обмеження засобів до існування призвело до загибелі близько половини відселених громадян.