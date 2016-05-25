Вкладникам банку "Юнісон" почали виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб сьогодні, 25 травня, розпочав виплати гарантованого відшкодування вкладникам банку "Юнісон" через його відділення.

Як повідомляється на сайті фонду, виплати здійснюються вкладникам за договорами, строк дії яких закінчився до 30 квітня 2016 року включно, а також за поточними та картковими рахунками.

Фонд нагадав, що виплати здійснюються в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день введення в банк тимчасової адміністрації, але не більше 200 тисяч гривень. Вклади в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом Національного банку України на день введення в банк тимчасової адміністрації.

Також наголошується, що про строки та порядок виплат іншим вкладникам фонду повідомить додатково на своєму сайті.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк прийняв рішення про віднесення банку "Юнісон" до категорії неплатоспроможних 28 квітня через непрозорість структури власності.

За інформацією НБУ, керівники банку з середини 2015 року стверджували, що провели його викуп у попереднього власника, однак регулятор не погодив їх власників істотної участі з причини невідповідності фінансового стану вимогам законодавства в частині підтвердження джерел походження коштів.

Акціонери банку "Юнісон" 5 травня подали два позови до Окружного адміністративного суду Києва з проханням скасувати рішення НБУ про визнання банку проблемних та неплатоспроможних, рішення Фонду гарантування про введення в банк тимчасової адміністрації, а також рішення НБУ про заборону на придбання істотної участі акціонерів банку "Юнісон".