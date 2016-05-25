Зменшення єдиного соцвнеску до 22% не перекрило втрат Пенсійного фонду – міністр соцполітики

Зниження єдиного соціального внеску (ЄСВ) 2016 року майже вдвічі до 22% протягом перших п'яти місяців призвело до зростання фонду оплати праці лише на 9%, що не дозволяє перекрити зниження надходжень Пенсійного фонду, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики з посиланням на главу відомства Андрія Реву.

"Минуло 5 місяців, і я хочу вам доповісти, що дефіцит Пенсійного фонду у минулому році налічував 80 мільярдів гривень, а сьогодні становить 145 мільярдів гривень. Тобто ми взяли 65 мільярдів гривень і віддали великому бізнесу, сподіваючись, що йому стане соромно і він поверне ці кошти через підвищення заробітних плат і сплати внесків до Пенсійного фонду. Цього не сталося", - цитує Реву прес-служба.

Як наголошується в повідомленні, на думку економістів, зниження ставки соціального внеску мало було привести до збільшення надходжень до бюджету в результаті детінізації бізнесу, створення нових робочих місць, збільшення фонду оплати праці, що в свою чергу мало перекрити недобір коштів з ЄСВ.

Також вказується, що рішення ввести оподаткування пенсій у березні 2014 року дозволило поповнити бюджет на 1,8 мільярда гривень. Наразі ж уряд і парламент виступають за скасування даного податку, відповідний урядовий законопроект був нещодавно прийнятий Верховною Радою в першому читанні.

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Як повідомляв УНІАН, ключовий кредитор України-Міжнародний валютний фонд очікує від уряду план по ліквідації дефіциту Пенсійного фонду, одним із кроків якого може стати пенсійна реформа.

За словами віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, уряд не має наміру підвищувати єдиний соціальний внесок, який з початку року було знижено майже вдвічі – до 22%, а розраховує, що це призведе до детінізації бізнесу, створенню нових робочих місць і підвищення зарплат. Поки зниження ЄСВ призвело до збільшення дефіциту Пенсійного фонду, який спрямовуються кошти від цього збору. Однак віце-прем'єр вважає, що таким чином держава залишила компаніям більше ресурсів, які вони можуть використовувати для створення нових робочих місць і підвищення зарплат.

До 2016 року ставка ЄСВ становила залежно від категорій платників 36-42%, а з 1 січня поточного року було знижено і встановлена для всіх платників ЄСВ на рівні 22%. Разом з тим, поки це не призвело до очікуваної масової детінізації зарплат і значного зростання платежів до Пенсійного фонду. За даними Мінсоцполітики, кількість платників ЄСВ становить 9 мільйонів осіб при загальній кількості найманих працівників 16 мільйонів осіб.

Кабінет міністрів України 10 березня затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2016 рік з доходами у 257 мільярдів гривень. Власні надходження Пенсійного фонду становитимуть 110 мільярдів гривень, а дотація з бюджету – 144 мільярдів гривень. Ця дотація покриє дефіцит Пенсійного фонду у розмірі 81,3 мільярдів гривень, який виник в основному через зниження платежів по єдиному соціальному внеску.