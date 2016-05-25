Пенсійний фонд профінансував травневі пенсії

Пенсійний фонд завершив фінансування травневих пенсій на суму 20,9 мільярда гривень, повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України.

"25 травня 2016 року, згідно з графіком поденного фінансування пенсійних виплат, Пенсійний фонд України завершив фінансування пенсій за поточний місяць", - йдеться в повідомленні.

Минулого місяця на пенсійні виплати було спрямовано 20,7 мільярда гривень.

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Як повідомляв УНІАН, видатки Пенсійного фонду і державного бюджету на виплату пенсій в 2015 році склали 262,2 мільярда гривень, що на 9,2% більше витрат 2014 року.

Кабінет міністрів України 10 березня 2016 року затвердив бюджет Пенсійного фонду з доходами у 257 мільярдів гривень. Власні надходження Пенсійного фонду становитимуть 110 мільярдів гривень, а дотація з держбюджету – 145 мільярдів гривень. Ця дотація покриє в тому числі і дефіцит Пенсійного фонду у розмірі 81,3 мільярда гривень.

З початку 2016 року Пенсійний фонд жодного разу не залучав запозичення з бюджету для покриття касових розривів. При цьому минулого року за 4 перших місяця Пенсійний фонд залучив для цього понад 17 мільярдів гривень з єдиного казначейського рахунку.