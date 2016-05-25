Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк встановив на 26 травня наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2511,2500 (25 травня – 2513,3711)

100 EUR – 2799,0393 (25 травня – 2806,9328)

10 RUR – 3,8110 (25 травня – 3,7485)

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Як повідомляв УНІАН, 25 травня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,07/25,10 гривні/долар.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро на рівні 27,9530/27,9860 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,3820/0,3830 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,1156 гривні/долар, до цього годині укладено 522 угоди на суму 427,16 мільйона доларів.