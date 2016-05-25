Фонд гарантування не відшкодовуватиме вклади в компанії, пов'язаній з банком "Михайлівський"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб протягом 24-25 травня отримав велику кількість звернень клієнтів компанії "Інвестиційно-розрахунковий центр" щодо повернення коштів за договорами, укладеними з фізичними особами через повіреного - банк "Михайлівський", в якому на даний час працює тимчасова адміністрація.

Як йдеться у роз'ясненні на сайті Фонду, компанія "Інвестиційно-розрахунковий центр" не є банківською установою та учасником Фонду, у зв'язку з чим кошти, залучені компанією, не гарантуються державою.

Раніше Національний банк України повідомляв, що 20 травня, коли голова правління банку "Михайлівський" Ігор Дорошенко залишив посаду, банк під прикриттям технічного збою куратора НБУ обмежив доступ до своєї бази даних і провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб зі пов'язаних з банком компаній, збільшивши навантаження на Фонд гарантування на 1 мільярд гривень – до 2,6 мільярда гривень.

За інформацією Фонду, на даний час тимчасовий адміністратор банку проводить перевірку угод, укладених банком протягом одного року до дня запровадження тимчасової адміністрації, на предмет виявлення правочинів, які є нікчемними з точки зору законодавства. Фонд нагадав, що нікчемними, зокрема, визнаються угоди проблемного банку, що призводять до збільшення витрат по виведенню банку з ринку або проведені з порушенням норм законодавства.

Фонд обіцяє оперативно інформувати про результати перевірки на своєму офіційному сайті, а також повідомити про час та порядок виплат вкладникам банку додатково.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив про прийняте рішення про віднесення банку "Михайлівський" до категорії неплатоспроможних через проведених банком сумнівних операцій з депозитами фізичних осіб 23 травня пізно ввечері. За інформацією НБУ, банк був проблемним з 23 грудня 2015 року і вів роботу з НБУ щодо врегулювання ситуації.

Згодом власник банку Віктор Поліщук, якому також належить мережа магазинів побутової техніки "Ельдорадо", повідомив, що за кілька днів до визнання банку "Михайлівський" неплатоспроможним продав свою частку в капіталі банку групі інвесторів - фізичних осіб.

Екс-голова правління банку Ігор Дорошенко з 23 травня обійняв посаду головного виконавчого директора кіпрського холдингу PT Platinum Public Ltd, що володіє "Платинум Банком".