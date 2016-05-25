Нацбанк підтримує скасування 2% пенсійного збору при купівлі валюти
Зазначається, що сума збору не має суттєвого впливу на доходи бюджету, проте спонукає до переходу валютообмінних операцій до тіньової сфери.
Національний банк України планує подальше послаблення валютних обмежень та підтримує скасування 2% збору в Пенсійний фонд при обміні валюти.
Про це повідомляється на сторінці регулятора у соцмережі Facebook з посиланням на директора департаменту відкритих ринків НБУ Сергія Пономаренка.
За його словами, сума збору не має суттєвого впливу на доходи бюджету, проте спонукає до переходу валютообмінних операцій у тіньову сферу.
Пономаренко зазначив, що пом'якшення буде по тим нормам, ослаблення яких не похитне стабільність грошово-кредитного та валютного ринків.
Також він нагадав, що кроки з лібералізації будуть прив'язуватися до певних умов, а не конкретних термінів.
"Ми розуміємо всі складнощі роботи бізнесу, викликані низкою обмежень на валютному ринку, введених центральним банком у 2014-2015 роки. Тоді це були необхідні антикризові кроки. На сьогодні валютний ринок задовольняє попит на валюту, НБУ дає можливість майже щодня купувати валюту для нарощування міжнародних резервів", - зазначив Пономаренко.
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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України продовжив поступову лібералізацію тимчасових антикризових обмежень на валютному ринку, введених в 2014-2015 роки, у тому числі з 11 травня звільнив від обов'язкового продажу валюти, що надходить для здійснення іноземних інвестицій в Україну. Також регулятор скоротив на один день термін бронювання уповноваженими банками гривневих коштів для покупки валюти за дорученням клієнтів, і тепер купівля валюти буде можлива на третій операційний день (режим "Т+2").
Регулятор анонсував подальше пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку після поновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом. Зокрема, заявив про плани скасувати заборону на репатріацію дивідендів за результатами оцінки їх обсягів.
В даний час на ринку продовжує діяти ще низка обмежень для громадян і бізнесу: зокрема, ліміт видачі гривневої готівки через касу та банкомати в 500 тисяч гривень у гривні та в еквіваленті 50 тисяч гривень у валюті на одного клієнта на добу; ліміт купівлі готівкової валюти фізособами до еквівалента 6 тисяч гривень в день; обов'язковий продаж 75% валютної виручки і 90-денний контроль розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами; заборона дострокового погашення кредитів резидентами нерезидентам; заборона повернення інвестицій та перерахування дивідендів іноземним інвесторам; зобов'язання банків погоджувати з НБУ заявки на покупку валюти більше еквівалента 50 тисяч доларів США.