Нацбанк підтримує скасування 2% пенсійного збору при купівлі валюти

Національний банк України планує подальше послаблення валютних обмежень та підтримує скасування 2% збору в Пенсійний фонд при обміні валюти.

Про це повідомляється на сторінці регулятора у соцмережі Facebook з посиланням на директора департаменту відкритих ринків НБУ Сергія Пономаренка.

За його словами, сума збору не має суттєвого впливу на доходи бюджету, проте спонукає до переходу валютообмінних операцій у тіньову сферу.

Пономаренко зазначив, що пом'якшення буде по тим нормам, ослаблення яких не похитне стабільність грошово-кредитного та валютного ринків.

Також він нагадав, що кроки з лібералізації будуть прив'язуватися до певних умов, а не конкретних термінів.

"Ми розуміємо всі складнощі роботи бізнесу, викликані низкою обмежень на валютному ринку, введених центральним банком у 2014-2015 роки. Тоді це були необхідні антикризові кроки. На сьогодні валютний ринок задовольняє попит на валюту, НБУ дає можливість майже щодня купувати валюту для нарощування міжнародних резервів", - зазначив Пономаренко.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України продовжив поступову лібералізацію тимчасових антикризових обмежень на валютному ринку, введених в 2014-2015 роки, у тому числі з 11 травня звільнив від обов'язкового продажу валюти, що надходить для здійснення іноземних інвестицій в Україну. Також регулятор скоротив на один день термін бронювання уповноваженими банками гривневих коштів для покупки валюти за дорученням клієнтів, і тепер купівля валюти буде можлива на третій операційний день (режим "Т+2").

Регулятор анонсував подальше пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку після поновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом. Зокрема, заявив про плани скасувати заборону на репатріацію дивідендів за результатами оцінки їх обсягів.

В даний час на ринку продовжує діяти ще низка обмежень для громадян і бізнесу: зокрема, ліміт видачі гривневої готівки через касу та банкомати в 500 тисяч гривень у гривні та в еквіваленті 50 тисяч гривень у валюті на одного клієнта на добу; ліміт купівлі готівкової валюти фізособами до еквівалента 6 тисяч гривень в день; обов'язковий продаж 75% валютної виручки і 90-денний контроль розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами; заборона дострокового погашення кредитів резидентами нерезидентам; заборона повернення інвестицій та перерахування дивідендів іноземним інвесторам; зобов'язання банків погоджувати з НБУ заявки на покупку валюти більше еквівалента 50 тисяч доларів США.