Банк "Михайлівський" напередодні тимчасової адміністрації продав свої кредити фінкомпаніям – Фонд гарантування

Банк "Михайлівський" за день до введення тимчасової адміністрації уклав 19 травня договори переуступки прав вимоги за своїми кредитами іншим фінансовим компаніям.

Як повідомляється на сайті Фонду гарантування вкладів фізосіб, кредитний портфель банку складався з кредитів, виданих готівкою через карти і точки продажу в магазинах-партнерах банку, і мова йде про майже 111 тисяч кредитних договорів балансовою вартістю понад 682 мільйонів гривень.

За інформацією Фонду, поступка прав вимоги за кредитним портфелем проведена за значно нижчою ціною, що дає підстави в рамках законодавства визнати ці угоди нікчемними.

Враховуючи цей факт, Фонд підкреслив, що на сьогодні банк "Михайлівський" залишається єдиним дійсним кредитором за укладеними раніше договорами, у зв'язку з чим позичальникам необхідно погашати кредити тільки за реквізитами банку.

Також повідомляється, що Фонд вже готує заяву про скоєння кримінального злочину керівним складом та посадовими особами банку "Михайлівський".

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України повідомив про прийняте рішення про віднесення банку "Михайлівський" до категорії неплатоспроможних через проведених банком сумнівних операцій з депозитами фізичних осіб 23 травня пізно ввечері. За інформацією НБУ, банк був проблемним з 23 грудня 2015 року і проводив роботу з НБУ щодо врегулювання ситуації.

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За інформацією НБУ, 20 травня, коли голова правління банку "Михайлівський" Ігор Дорошенко залишив посаду, банк під прикриттям технічного збою куратора НБУ обмежив доступ до своєї бази даних і провів низку сумнівних операцій з переведення вкладів фізосіб зі пов'язаних з банком компаній, збільшивши навантаження на Фонд гарантування на 1 мільярд гривень – до 2,6 мільярда гривень.

Згодом власник банку Віктор Поліщук, якому також належить мережа магазинів побутової техніки "Ельдорадо", повідомив, що за кілька днів до визнання банку "Михайлівський" неплатоспроможним продав свою частку в капіталі банку групі інвесторів - фізичних осіб.

Екс-голова правління банку Ігор Дорошенко з 23 травня зайняв пост головного виконавчого директора кіпрського холдингу PT Platinum Public Ltd, що володіє "Платинум Банком".