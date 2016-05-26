МВФ не готовий брати участь в програмі допомоги Греції

Представник МВФ пояснив журналістам, що кредитори Євросоюзу повинні більш детально визначити, які заходи підтримки вони планують зробити, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами представника фонду, від ЄС потрібно надати чіткий, детальний план реструктуризації боргу Греції", перш ніж МВФ зможе схвалити виділення нової позики.

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При цьому в МВФ зазначають, що у переговорах щодо грецького боргу досягнуто серйозного прогресу.

Як повідомляв УНІАН, міністри фінансів Єврозони погодили в середу виділення Греції другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі €10,3 млрд. Очікується, що сума буде переведена двома траншами. Перший платіж складе €7,5 млрд, і він може бути здійснений вже в другій половині червня.