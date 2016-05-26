Нацбанк скорочує з червня термін депонування гривні для купівлі валюти до 1 дня

Національний банк України в рамках поступової лібералізації валютного ринку скорочує термін депонування банками гривневих коштів для покупки валюти за дорученням клієнтів до 1 дня (режим Т + 1) з 2 днів (режим Т + 2), встановлених раніше.

Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №332, яка набирає чинності з 1 червня.

Як зазначив НБУ, проведення таких операцій, як і раніше, вимагає підтвердження з боку регулятора для попередження непродуктивного відтоку капіталу, але тепер терміни перевірки контрактів і строки попереднього депонування гривні можуть відрізнятися.

Зокрема, купити валюту можна буде на другий день після надання Національному банку інформації для підтвердження операції, але у клієнта буде можливість перерахувати кошти в гривнях на окремий рахунок за день до підтвердження регулятора або перерахувати кошти на окремий рахунок за день до дати купівлі іноземної валюти після підтвердження регулятора, яке діє протягом 30 днів.

Разом з тим, банки повинні будуть надавати Національному банку інформацію про обсяг гривні, депонованої для майбутньої покупки валюти, за допомогою Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку одночасно з інформацією про загальний обсяг обов'язкового продажу, запланованої на наступний робочий день - до 18:15 поточного дня.

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Як повідомляв УНІАН, Національний банк України продовжив поступову лібералізацію тимчасових антикризових обмежень на валютному ринку, введених в 2014-2015 роки, у тому числі з 11 травня звільнив від обов'язкового продажу валюти, що надходить для здійснення іноземних інвестицій в Україну. Також регулятор скоротив на один день термін бронювання уповноваженими банками гривневих коштів для покупки валюти за дорученням клієнтів, і тепер купівля валюти буде можлива на третій операційний день (режим "Т+2").

Регулятор анонсував подальше пом'якшення адміністративних обмежень на валютному ринку після поновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом. Зокрема, заявив про плани скасувати заборону на репатріацію дивідендів за результатами оцінки їх обсягів.

В даний час на ринку продовжує діяти ще низку обмежень для громадян і бізнесу: зокрема, ліміт видачі гривневої готівки через касу та банкомати в 500 тисяч гривень у гривні та в еквіваленті 50 тисяч гривень у валюті на одного клієнта на добу; ліміт купівлі готівкової валюти фізособами до еквівалента 6 тисяч гривень в день; обов'язковий продаж 75% валютної виручки і 90-денний контроль розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами; заборона дострокового погашення кредитів резидентами нерезидентам; заборона повернення інвестицій та перерахування дивідендів іноземним інвесторам; зобов'язання банків погоджувати з НБУ заявки на покупку валюти більше еквівалента 50 тисяч доларів США.