Депутати пропонують повернути спецпенсії держслужбовцям з достатнім стажем

Депутати пропонують Верховній Раді повернути право на отримання спецпенсії високопоставленим чиновникам, депутатам, суддям, працівникам прокуратури і іншим категоріям працівників, які раніше мали відповідне право і станом на 1 червня 2015 року мають стаж служби не менше 10 років.

Відповідний законопроект №4608-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення системи пенсійного забезпечення, встановлення єдиних принципів призначення пенсій та впровадження накопичувального рівня пенсійного страхування", внесений групою депутатів з різних фракцій, знаходиться на розгляді Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення.

Даний законопроект є альтернативним до урядового проекту закону №4608. Нарівні з урядовим він пропонує ввести з 1 липня 2017 року обов'язковий другий, накопичувальний, рівень пенсійного забезпечення.

Разом з тим, як зазначається у пояснювальній записці, до червня 2015 року законодавством було передбачено право на призначення спеціальної пенсії при наявності не менше 10 років спеціального стажу роботи на держслужбі, у Нацбанку, прокуратурі, судах, а також народним депутатам, дипломатів, чиновників місцевих органів влади та іншим. З червня минулого року спецпенсії було скасовано, і для виходу на пенсію даних категорій працівників застосовувалися загальні правила закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Однак, як стверджують автори законопроекту, дана категорія працівників сплачувала єдиний соціальний внесок за підвищеною ставкою. "Отже, з метою дотримання основних страхових принципів загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та дотримання державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх прав, доцільно зберегти для тих категорій громадян, які протягом багатьох років платили підвищені розміри відрахувань до фондів соціального страхування (при мінімально необхідних 10 роках), певні гарантії отримання належних пенсійних виплат, які були визначені для них роботодавцем (державою) на початку трудової діяльності", - зазначається в пояснювальній записці. Таким чином, депутати пропонують залишити право виходу на пенсію за старими правилами для тих, хто мав право на спецпенсію і вже володіє необхідним для цього стажем.

Читайте такожСпецпенсіонерів поставлять перед вибором: або зарплата, або пенсія

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 2 березня 2015 року прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про пенсійне забезпечення". Відповідно до змін, внесених законом, Пенсійний фонд України з 1 червня 2015 року припинив призначення спецпенсій депутатів, міністрів, суддів, прокурорів, митників, податківців та іншим бюджетникам.

За словами міністра соціальної політики Павла Розенка, всі пенсії високопоставленим чиновникам призначаються відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

При цьому дана норма не стосується вчених та військовослужбовців.