Нацбанк сьогодні оголосить рішення з облікової ставки

Національний банк України сьогодні, 26 травня, оголосить рішення щодо монетарної політики, в тому числі за обліковою ставкою НБУ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі регулятора, брифінг щодо монетарної політики відбудеться згідно графіку сьогодні, 26 травня, о 14:00 в приміщенні Національного банку України.

За оцінками опитаних УНІАН експертів, правління НБУ може прийняти рішення про збереження облікової ставки на колишньому рівні або про її символічному зниження на 1 процентний пункт.

Так, на думку фахівця відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергія Фурси, регулятор сьогодні може знизити облікову ставку на 1 процентний пункт.

Член Українського товариства фінансових аналітиків Віталій Шапран важко спрогнозувати рішення правління НБУ, але зазначив, що регулятор має всі підстави для подальшого зниження облікової ставки. "Я вважаю, що всі необхідні умови для зниження ставки є, і НБУ потрібно знизити ставку", - сказав він.

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Разом з тим інформоване джерело на ринку, що побажав залишитися неназваним, повідомив УНІАН, що сьогодні буде оголошено рішення про збереження облікової ставки на колишньому рівні, але надалі Нацбанк продовжить її зниження.

Як повідомляв УНІАН, правління Національного банку України прийняло рішення з 22 квітня 2016 року знизити облікову ставку на 3 п. п. до 19% річних з 22% річних, що діють з 25 вересня 2015 року. Також НБУ удосконалив інструментарій монетарної політики, прирівнявши ставку за депозитними сертифікатами на двотижневий строк до облікової ставки.

Максимальна історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року, після чого регулятор знизив облікову ставку до 27%, а з 25 вересня – до 22% річних і анонсував її подальше зниження при збереженні спокійної ситуації на ринку.