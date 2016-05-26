НБУ здешевив кредити для економіки - знизив облікову ставку до 18%

Правління Національного банку України прийняло рішення з 27 травня знизити облікову ставку на 1 п. п. або до 18% річних.

Як повідомили в Національному банку України, продовження зниження облікової ставки другий місяць поспіль, після її зниження з 22 квітня на 3 п. п. до 19% річних, стало можливим завдяки стійкій тенденції зниження споживчої інфляції, що відповідає інфляційним цілям на 2016 і 2017 роки.

За інформацією регулятора, слідом за обліковою ставкою з 27 травня знижується ставка за депозитними сертифікатами НБУ на термін 14 днів до рівня облікової ставки або до 18%, ставка за кредитами «овернайт» - до 20% річних, за депозитними сертифікатами «овернайт» - до 16% річних.

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Опитані УНІАН експерти припускали, що правління НБУ прийме рішення про збереження облікової ставки на колишньому рівні або про її символічне зниження на 1 процентний пункт.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 22 квітня 2016 року знизив облікову ставку на 3 п. п. до 19% річних із 22% річних, що діяла з 25 вересня 2015 року. Також НБУ вдосконалив інструментарій монетарної політики, прирівнявши ставку за депозитними сертифікатами на двотижневий термін до облікової ставки.

Максимальне історичне значення облікової ставки НБУ на рівні 30% річних діяло з 4 березня до 28 серпня 2015 року, після чого регулятор знизив облікову ставку до 27%, а з 25 вересня – до 22% річних і анонсував її подальше зниження при збереженні спокійної ситуації на ринку.