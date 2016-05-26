Гонтарева очікує остаточну версію меморандуму з МВФ сьогодні-завтра

Національний банк України сподівається найближчими днями отримати остаточну версію оновленого меморандуму з Міжнародним валютним фондом за підсумками останньої місії.

Про це повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева на брифінгу в Нацбанку.

«Після того, як місія МВФ поїхала, я останньої версії меморандуму, який би вона вислала, ще не бачила. Сподіваюся, отримаємо сьогодні-завтра», - сказала Гонтарева.

За її словами, всі принципові моменти меморандуму узгоджені в період роботи місії, і наразі триває технічна робота над документом.

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Раніше в Національному банку повідомили, що ключовим чинником для досягнення цінової стабільності в Україні є продовження співпраці з МВФ, у зв'язку з чим важливим чинником є рішучість уряду в продовженні реформ, а також їх підтримка з боку Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму кредитування економіки України з використанням механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) загальним обсягом 17,5 млрд дол. терміном на 4 роки в березні 2015 року. Перший транш за новою програмою обсягом 5 млрд дол. Україна отримала 13 березня, другий, на 1,7 млрд дол., – 4 серпня 2015 року.

На поточний момент сторони узгодили всі питання щодо другого перегляду програми реформ, обговоривши різні аспекти монетарної, банківської, антикорупційної політики, пенсійної реформи та приватизації.

Ряд експертів очікують, що за підсумками засідання Ради директорів Фонду Україна отримає третій транш кредиту, проте він може стати єдиним для нашої країни траншем МВФ цього року.