Японія виділила міжнародним організаціям $13,6 мільйона на відбудову Донбасу

Японія виділила міжнародним організаціям, включаючи Організацію Об'єднаних Націй і Міжнародний комітет Червоного Хреста, 13,6 млн дол. на відновлення постраждалих від бойових дій територій Донбасу.

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Про це заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко на прес-конференції в Києві.

"Кошти, які були запропоновані прем'єр-міністром Японії паном Абе, 13,6 млн доларів, передаються тим організаціям, які безпосередньо здійснюватимуть роботи у Донецькій і Луганській областях", - сказав він.

При цьому кошти будуть надані Програмі розвитку ООН (2,6 млн дол.), Дитячому фонду ООН (2,6 млн дол.), Управлінню ООН з обслуговування проектів (2,5 млн дол.), Агентству ООН у справах біженців (1,9 млн дол.), Всесвітній продовольчій програмі ООН (1 млн дол.), Міжнародній організації з міграції (1 млн дол.), Міжнародному комітету Червоного Хреста (1 млн дол.), Офісу ООН з координації гуманітарних програм (0,5 млн дол.) і Міжнародній федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (0,43 млн дол.)

У свою чергу, посол Японії Шигекі Сумі, який був присутній на прес-конференції, зазначив, що уряд цієї країни готовий надавати підтримку Україні в умовах складної гуманітарної і військової ситуації.

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"У цьому році Японія через міжнародні організації виділила 14 млн дол. для допомоги Україні", - підкреслив Сумі.

За словами посла, частково виділені кошти будуть передані військовим госпіталях для лікування і реабілітації постраждалих військових і мирного населення.

Як повідомляв УНІАН, домовленість про виділення 13,6 млн дол. на відновлення Донбасу було досягнуто під час зустрічі президента України Петра Порошенка і прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе на початку квітня.