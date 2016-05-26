Українці з початку року продали валюти на $1 мільярд більше, ніж купили

Поточний рахунок платіжного балансу України у квітні повернувся до профіциту після дефіциту у березні, повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева на брифінгу.

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За її словами, завдяки поліпшенню кон'юнктури на зовнішніх ринках для українського експорту середньоденний обсяг пропозиції валюти на міжбанку зріс зі 171 млн дол. США у січні до 231 млн дол. у травні.

Крім того, як зазначила Гонтарева, чистий продаж валюти населенням з початку року становив 1,1 млрд дол. США.

Також голова НБУ повідомила, що з середини березня Нацбанк провів на міжбанку 26 аукціонів з купівлі валюти і одну інтервенцію за фіксованим курсом, за результатами яких чиста купівля валюти регулятором перевищила 1 млрд дол. США.

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України у березні поточного року, за попередніми даними, зведено з дефіцитом на рівні 859 млн дол., що у 2,8 разу більше дефіциту за підсумками березня 2015 року на рівні 308 млн дол.

З початку року, за січень-березень, сальдо платіжного балансу також негативне і становить 813 млн дол., що у 2,4 разу менше дефіциту за аналогічний період попереднього року на рівні 1,941 млрд дол.

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У тому числі дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становив 448 млн дол. у березні і 942 млн дол. - у першому кварталі.

Платіжний баланс України за підсумками 2015 року повернувся з дефіцитного у профіцитний стан, позитивне сальдо становило 849 млн дол. США проти негативного сальдо у 13,3 млрд дол. США у 2014 році.

Національний банк України прогнозує профіцит зведеного платіжного балансу у 2016 році на рівні близько 1,2 млрд дол., що разом з надходженнями від МВФ дозволить наростити міжнародні резерви України до 18,7 млрд дол.