Американський інвестфонд виділить понад $5,6 мільйона на розвиток економіки України

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході презентації результатів співпраці фонду з Україною повідомила голова Western NIS Enterprise Fund Ярослава Джонсон.

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«Ми маємо бюджет на поточний рік понад 5,6 млн дол.», - сказала вона.

Голова фонду зазначила, що трирічна програма технічної допомоги з бюджетом 30 млн дол. була запущена за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у 2015 році для України та Молдови.

У сфері просування експорту фонд Western NIS сприяв відкриттю у вересні минулого року відповідного офісу при Міністерстві економічного розвитку. Також були проведені три бізнес-форуми у США, Німеччині та Нідерландах. У планах фонду на поточний рік, як зазначила Джонсон, провести два бізнес-форуми для просування українського експорту. Найближчий з них відбудеться 20-21 червня в Канаді. Також буде створений спеціальний веб-портал для експортерів і організовані торговельні місії.

Western NIS фінансував створення Експортної стратегії України та пропозицій з просування українського експорту – «Білої книги». Джонсон повідомила, що в 2016 році її фонд залучить експертів Міжнародного Торгового Центру (ITC) для удосконалення Стратегічного плану розвитку торгівлі в Україні.

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Також фонд фінансує створення промо-роликів про Україну. Зокрема, для залучення інвестицій був створений ролик «Ukraine Open for U», а для реклами аграрного сектора – «Grow Ukraine». У поточному році планується створити ролик IT-потенціал України.

Джонсон зазначила, що її фонд профінансував проведення конкурсів з відбору голів «Укрзалізниці» та «Укрпошти», а зараз займається підтримкою програми навчання 40 керівників державних компаній.

Як зазначив надзвичайний і повноважний посол США в Україні Джеффрі Пайєтт, перші результати трирічної програми технічної допомоги перевершили очікування. «Ми пишаємося тим, що надали стартовий капітал для розвитку системи електронних публічних закупівель Prozorro. Зараз ця програма прославилася на весь світ», - сказав Пайєтт. Посол зазначив, що США і надалі співпрацюватимуть з Україною для розвитку і просування майбутніх технократичних лідерів, які сьогодні працюють у міністерствах. Також США допомагатимуть уряду у проведенні приватизації. «Звичайно, критично важливим питанням залишається відкритість судової системи України», - зазначив Пайєтт.

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Він висловив підтримку президенту і уряду щодо бажання якомога швидше провести зміни до конституції.

Як повідомляв УНІАН, українські дизайнери за підтримки американського інвестиційного фонду Western NIS Enterprise Fund представлять свої колекції на українсько-канадському бізнес-форумі, який відбудеться 20-21 червня у Торонто.

На початку 2016 року Western NIS Enterprise Fund спільно з «Ощадбанком» відкрив спеціальну програму з кредитування соціального підприємництва в Україні загальним обсягом 100 млн грн. Програма дозволить українським підприємцям, переважно жінкам, переселенцям та людям з обмеженими можливостями, дістати доступ до дешевих фінансових ресурсів у гривні. Програма кредитування соціального підприємництва пропонує своїм учасникам кредити в обсязі від 250 тис. грн до 2,5 млн грн строком на 2-3 роки для придбання обладнання або нерухомості, або поповнення оборотних коштів. Фіксована ставка за кредитом - 5-10% у залежності від проекту.